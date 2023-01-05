Бывший московский мундеп покинул Россию после обыска по делу Ильи Пономарева*

Бывший муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак покинул Россию, сообщил 5 января Telegram-канал Sotavision. Отъезд из страны состоялся по завершении обыска в квартире мундепа, прошедшего 29 декабря.

Силовики пришли к Залищаку в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), возбужденного против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В квартиру мундепа силовики проникли, выпилив дверь, в ходе обыска они изъяли личные документы и технику. На прощание правоохранители пообещали обысканному, что "скоро за ним вернутся", после чего тот приобрел билеты в Минск и оттуда в Стамбул. В тот же день он покинул Москву.

В Турции депутат задерживаться не планирует. Он намеревается перебраться в Европу, чтобы продолжить там заниматься политической деятельностью.

Ранее стало известно об отъезде за рубеж адвоката Леонида Крикуна, защищавшего общественников и активистов.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иностранных агентов