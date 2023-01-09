Вишневского и Резника будут судить за посты о Буче

Административные протоколы по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника составили из-за публикаций об украинском городе Буча в личных Telegram-каналах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Вишневскому вменяют одну публикацию от 3 апреля. Тогда "яблочник" разместил открытое письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку сообщений о ситуации в Буче, которые российские власти называли фейком и провокацией. Под письмом подписались правозащитница Наталия Евдокимова, режиссер Александр Сокуров, историк Николай Сванидзе и священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко. По состоянию на 9 января у этой публикации 32 тысячи просмотров. У Резника в протоколе указаны три публикации, также посвященные Буче: репосты из Telegram-канала Александра Невзорова*, "Медиазоны"** и "Медузы"***.

В протоколах говорится, что из экспертиз, подготовленных сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета по запросу центра по борьбе с экстремизмом, следует, что Вишневский и Резник создают негативный образ Вооруженных сил РФ и подрывают имидж российской армии.

Политикам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Утром 9 января Василеостровский суд принял материалы дел. Даты заседаний еще не назначены.

На данный момент единственный депутат Заксобрания Петербурга, которого привлекли к ответственности по статье о дискредитации армии, - лидер фракции "Яблоко" в городском парламенте Александр Шишлов. Его оштрафовали на 35 тысяч рублей за три публикации "ВКонтакте".

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков