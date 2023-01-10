Нидерланды разрешили "Дождю"* вещание в стране

Признанному иноагентом телеканалу "Дождь"* выдали лицензию на коммерческое вещание в Нидерландах. Соответствующая информация появилась в базе данных медиарегулятора.

"Дождь"* подал заявку ещё 6 декабря — в тот день у него отозвали лицензию в Латвии. Нидерланды в свою очередь одобрили прошение телеканала 22 декабря.

Согласно уведомлению, разрешение на вещание российского телеканала выдано компании TVR Studios B.V., офис которой базируется в Амстердаме. Срок действия лицензии — пять лет.

Днём ранее о возобновлении вещания "Дождя"* в Нидерландах объявил его главред Тихон Дзядко**, а также специальный корреспондент "Латвийского радио" в Брюсселе Артем Конохов. Последний указал, что по голландской лицензии телеканал получит возможность транслировать свой контент по кабельным сетям всего Евросоюза.

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Тихона Дзядко в реестр иноагентов