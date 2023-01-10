Песков уклонился от ответа на вопрос о посещении Путиным Петербурга в январе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать 10 января на вопрос, планирует ли Владимир Путин поездку в Петербург в середине месяца. Представитель Кремля пообещал рассказать об этом позже.

"Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента", — цитирует обещание Пескова ТАСС. Пресс-секретарь уточнил, что Кремль "так задолго не сообщает" об имеющихся планах.

Днем ранее в СМИ появились сообщения о намерении президента принять участие в мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, которые состоятся 18 января. В частности, в этот день пройдет церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, а также будет открыт памятник блокадным медикам в Соляном переулке.

Всего в городе запланировано 160 мероприятий, приуроченных к годовщине прорыва блокады и к 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.