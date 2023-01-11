ЕСПЧ присудил "Новой газете" 15 тысяч евро по делам о клевете

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти обязаны выплатить "Новой газете" 15 тысяч евро компенсации за статьи, которые суды РФ сочли клеветой, передаёт "Медуза"*.

Первая жалоба издания касается двух публикаций журналистов Романа Анина** и Ивана Жилина. По ней Страсбургский суд обязал РФ выплатить "Новой" 7,5 тысяч евро. Аналогичная сумма назначена по делу журналистов Лолы Тагаевой и Александра Литинского.

Статья Анина** была посвящена главе "Роснефти" Игорю Сечину. В октябре 2016 года Басманный суд Москвы счёл публикацию порочащей честь и достоинство бизнесмена.

Статья Жилина касалась пыток заключённого сотрудниками ФСБ. В апреле 2019 года Басманный суд Москвы постановил, что текст порочит деловую репутацию ФСБ России.

В совместном материале Тагаевой и Литинского говорилось про провокации против оппозиционеров и движение "Наши". В 2011 году Басманный суд признал публикацию порочащей честь и достоинство экс-главы "Росмолодёжи" Василия Якеменко.

Напомним, летом прошлого года Россия законодательно оформила свой отказ выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Также РФ вышла из Совета Европы.

*Минюст РФ внёс "Медузу" в единый реестр иноагентов

**Минюст РФ внёс Романа Анина в единый реестр иноагентов