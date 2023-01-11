"Просто сотрудник", "никогда не учился": Первый канал и СПбГУ открестились от Невзорова*

В среду, 11 января, в Басманном суде Москвы прошло очередное заседание по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), фигурантом которого является журналист Александр Невзоров*, передаёт Sota.

Во время слушания перед собравшимися выступили эксперты, которые заявили, что в постах Невзорова* о Буче и Мариуполе отсутствовали "ссылки на какие-либо источники информации". При этом в публикациях узрели "враждебное отношение к народу России в форме оценочных суждений".

Также на заседании озвучили характеристику Невзорова*. Представитель Первого канала, где в девяностых журналист вёл авторские передачи, назвал его "просто сотрудником". В свою очередь представители Санкт-Петербургского государственного университета и Московской духовной академии заверили суд, что публицист у них "никогда не учился".

Отметим, что заявленные сведения противоречат "официальной" биографической сводке о Невзорове*, опубликованной на сайтах РИА Новости и ТАСС.

В конце 1970-х литератор проходил обучение на филфаке ЛГУ (ныне - СПбГУ), однако выпускником вуза так и не стал. О том, что Невзоров* посещал занятия в семинарии, неоднократно заявлял он сам в интервью. Ранее ни одно из перечисленных сведений публично не опровергалось.

Напомним, в отношении Невзорова* возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по данному разбирательству. Сам журналист покинул Россию. МВД объявило его в розыск.

*Минюст внёс Александра Невзорова в единый реестр иноагентов