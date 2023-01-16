Для бывших координаторов штаба Навального* в Архангельске запросили условные сроки

Государственное обвинения в ходе прений сторон по делу бывших глав штаба Навального* в Архангельске запросило для Елизаветы Бычковой и Егора Бутакова по году условного срока. Об этом сообщает издание Sota. Дело об участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК), рассматривается в особом порядке.

Смягчающим обстоятельством для фигурантов, возглавлявших оппозиционную структуру в 2020-2021 годах, стало их сотрудничество со следствием. Напротив, усложнить их судьбу может убежденность прокуратуры в том, что активисты действовали из побуждений ненависти и вражды.

Ранее Бычкова и Бутаков дали показания на других "навальнистов". На заседание 16 января, на котором будет вынесен приговор, оба пришли без собранных сумок с вещами.

Обновлено 13:00 Бычкову и Бутакова приговорили к году ограничения свободы: дважды в месяц они должны отмечаться у силовиков. Кроме того, им нельзя менять место жительства и покидать город

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.