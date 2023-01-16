В первом полугодии 2022 года РКН требовал от Google удалить десятки видео о спецоперации

Компания Google опубликовала отчет о своей деятельности за первую половину 2022 года, на который обратил внимание проект "Роскомсвобода"*. За указанный период Роскомнадзор потребовал удалить 27 YouTube-роликов, касающихся военной спецоперации на Украине. Компания отказалась идти навстречу российским чиновникам, из-за чего получила штраф в размере 372,5 млн долларов.

Помимо этого, РКН за отчетный период потребовал удалить 12 YouTube-роликов и 2 YouTube-канала, содержащих призывы к выходу на протестные акции. В итоге 5 видео были заблокированы из-за нарушения правил сервиса.

Наконец, от Google в первом полугодии 2022 года безуспешно добивались удаления приложений "Дождя"** и "Эха Москвы" из-за якобы распространяемых ими фейках о специальной военной операции.

*Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес телеканал "Дождь" в единый реестр иноагентов