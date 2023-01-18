Студентка Олеся Кривцова пожаловалась в полицию на назвавшего её "дурой" депутата-коммуниста

Участница уголовного разбирательства по статьям о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 19-летняя архангельская студентка Олеся Кривцова подала заявление в полицию с требованием проверить высказывания депутата облсобрания от КПРФ Александра Новикова, передаёт Sota.

В программе "Позиция" на "России-24" Новиков, говоря о девушке, позволил себе назвать её "дурой". Участники дискуссии обсуждали, следует ли более сурово наказывать граждан, "выступающих против России". Новиков предложил "судебным органам" свозить Кривцову на передовую в Донбасс, чтобы она "посмотрела в глаза" военным, воюющим в составе архангельского батальона. Кроме того, коммунист заявил, что "хотел сказать слово на букву "с" про Кривцову".

Студентка узнала о неподобающих высказываниях парламентария от своей матери. Кривцова пребывает под домашним арестом, поэтому заявление с требованием завести на Новикова дело об оскорблении (статья 5.61 КоАП) она передала полиции через маму.

Ранее, напомним, Росфинмониторинг внёс Олесю Кривцову в перечень экстремистов и террористов.