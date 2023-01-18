Суд оставил в силе арест Ольги Смирновой по делу о "фейках"

Горсуд Петербурга признал законным продление ареста активистке "Мирного протеста" Ольге Смирновой, преследуемой по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Как и было решено нижестоящей инстанцией, она останется под стражей до 5 июня, передает издание SotaVision. Подследственную будут судить за пацифистские публикации в соцсети "ВКонтакте".

"Дело в том, что государство вообще не очень само уверено в собственной легитимности. В противном случае, появление на улице одной женщины, у которой какие-то "крамольные представления", не волновала бы так государственную власть", - произнесла в ходе последнего заседания Смирнова.

Защита, упрекающая судью в предвзятости, безуспешно ходатайствовала об ее отводе. Под арестом активистка находится с мая. За это время суд возвращал дело прокурору из-за процессуальных нарушений.

В декабре юрист Динар Идрисов сообщил, что Смирнова стала фигуранткой еще одного уголовного дела. Его возбудили по статье об уничтожении объектов культурного наследия (ст. 243 УК) из-за сожженной деревянной буквы Z на берегу Финского залива.