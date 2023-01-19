В России заблокировали сайт расследовательского издания "Хроники"

Сайт петербургского расследовательского издания "Хроники.Медиа" перестал быть доступен для посещения на территории России, на что обратил внимание правозащитный проект "Роскомсвобода"*.

По требованию Генпрокуратуры ресурс заблокировали по так называемой "маске", то есть, со всеми доменами и поддоменами.

"Хроники" были основаны в конце 2021 года. Электронное издание специализируется на карьерах и материальном благополучии депутатов и чиновников в Северо-Западном федеральном округе, используя данные из открытых источников. Дебютным расследованием стал материал о бывшем главе Приморского района, а ныне депутате Госдумы Николае Цеде.

*Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов