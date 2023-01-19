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Новости 15:55

В России заблокировали сайт расследовательского издания "Хроники"

фото ЗакС политика В России заблокировали сайт расследовательского издания "Хроники"

Сайт петербургского расследовательского издания "Хроники.Медиа" перестал быть доступен для посещения на территории России, на что обратил внимание правозащитный проект "Роскомсвобода"*.

По требованию Генпрокуратуры ресурс заблокировали по так называемой "маске", то есть, со всеми доменами и поддоменами.

"Хроники" были основаны в конце 2021 года. Электронное издание специализируется на карьерах и материальном благополучии депутатов и чиновников в Северо-Западном федеральном округе, используя данные из открытых источников. Дебютным расследованием стал материал о бывшем главе Приморского района, а ныне депутате Госдумы Николае Цеде.

*Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов


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Упоминаемые персоны
Цед Николай Григорьевич 




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