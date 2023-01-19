Обвиняемому в "фейках" про армию колумбийцу продлили арест до конца июня

Суд в Москве продлил содержание под стражей колумбийцу Альберто Энрике Хиральдо Сараю, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК). В следственном изоляторе он пробудет по меньшей мере до 26 июня, о чем сообщает издание SotaVision. Примечательно, что еще в декабре СК официально сообщал о завершении расследования его дела, в котором значатся еще два иностранных фигуранта.

Заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме, что объяснили наличием в материалах секретных медицинских сведений.

По версии силовиков, Сарай разместил в одном из столичных торговых центров шесть мобильных устройств, с которых за получаемые из США деньги рассылал заведомо ложные сведения о российской армии. Его задержали и арестовали в апреле прошлого года.

Известно, что обвиняемый больше половины жизни прожил и проработал в России. До 2021 года он занимался бизнесом. Сарай стал первым иностранным гражданином, арестованным по статье о фейках про армию.