В обеих столицах вспоминают убитых Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову

По случаю очередной годовщины со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой представители петербургского отделения "Яблока" вышли 19 января к Соловецкому камню почтить их память. В церемонии возложения цветов приняли участие Борис Вишневский, Анатолий Голов, Ольга Штанникова и Иван Левченко.

"Каждый год мы приходим, чтобы поклониться тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы в нашей стране не было национализма и неонацизма, которые начинаются с "Русских маршей" и оскорблений "инородцев", а заканчиваются - всегда кровью и насилием", - приводит партийная пресс-служба слова Вишневского.

Маркелова, известного своей защитой родственников убитых антифашистов, и Бабурову, сотрудничавшей с "Новой газетой", вспоминают в этот день и в Москве, где они были застрелены ровно 14 лет назад. Как сообщает издание Sota, на акцию явились провокаторы. Некоторые из них заявили, что сегодня адвокат и журналистка находились бы за границей и критиковали Россию.

Напомним, что виновными в двойном убийстве признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Первого приговорили к пожизненному сроку, а второй присудили 18 лет заключения. В декабре 2021 года дело отправили на пересмотр.

фото: Петербургское "Яблоко" / Telegram