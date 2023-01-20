Суд в Москве арестовал на 15 суток двоих журналистов, пытавшихся попасть на заседание мундепов

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналистов Sotavision Илью Макарова и Максима Литвинчука по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщило 20 января издание. Бывшую с ними местную жительницу Светлану Каневу суд отправил под арест по той же статье на 12 суток.

Как передает Sotavision, накануне днем все трое попытались попасть на заседание совета депутатов Тверского района столицы. По утверждению обоих журналистов, они за пять дней подали редакционные задания, однако их не пустили.

"Нас не пустили, мы вызвали полицию, пытались подснять заседание за окном, постучались в окно", — рассказал Макаров. По его словам, приехавшая полиция отвезла их в отделение, объяснив это поданным заявлением о мелком хулиганстве. "На нас написали заявление в полицию — как будто мы ломали окна", — уточнил журналист.

В свою очередь, Литвинчук показал на заседании в суде, что никакого имущества они не трогали и ничего не ломали, а сами вызвали полицию из-за недопуска на заседание. Прибывшие на метро стражи порядка увезли журналистов и местную жительницу в ОВД, где они провели ночь перед судом.