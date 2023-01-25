Саратовский мундеп стал обвиняемым в деле о "фейках" про армию

Муниципальный депутат из Саратовской области Олег Непеин, с декабря проходивший подозреваемым по делу о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК), получил статус обвиняемого, о чем сообщил изданию Sota.

Более того, состав вменяемого ему преступления стал тяжелее: вместо части 1 теперь избранному от КПРФ муниципалу инкриминируют часть 2 упомянутой выше статьи. Это стало возможным, поскольку в действиях фигуранта усмотрели мотив ненависти или вражды. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Депутата МО "Город Балашов" преследуют за высказывания в социальных сетях, посвященные событиям в Буче и военной спецоперации в целом. В начале декабря у Непеина дома прошел обыск, закончившийся изъятием электроники.