В Петербурге отправили на пересмотр уголовное дело о надписи про Украину

Пушкинский районный суд Петербурга отменил штраф в размере 30 тысяч рублей, в ноябре прошлого года назначенный украинцу Егору Казанцу. Молодого человека преследуют по делу о вандализме, вызванном мотивами политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Как уточняет правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, от уплаты штрафа Казанец и так был освобожден, поскольку полгода провел под стражей в ожидании приговора. Теперь дело пересмотрят, чему главный фигурант совершенно не рад: в интервью SotaVision он выразил нежелание больше иметь дело с российскими судами.

Дело против Казанца возбудили после надписи об Украине, которую он в нетрезвом виде прошлой весной оставил на одном из домов в Славянке. Ущерб владельцу здания в размере 1800 рублей молодой человек уже возместил.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов