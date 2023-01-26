Генпрокуратура признала "Медузу"* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура сообщила 26 января о признании издания "Медуза"* нежелательной в России организацией. Деятельность СМИ, зарегистрированного в Латвии, надзорное ведомство посчитало представляющей угрозу стране.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза")*, Латвийская Республика", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство заявило как об установленном факте, что деятельность издания представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" страны.

Сведения о признании "Медузы"* нежелательной организацией направлены в Минюст для ее включения в соответствующий перечень с последующим обнародованием.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова**. Глава думской комиссии по противодействию вмешательству извне Василий Пискарев обвинил по этому случаю фонд в распространении фейков про армию и во вмешательстве в выборы.

*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ

**Генпрокуратура признала The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова") нежелательной организацией на территории РФ