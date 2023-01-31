Петербургскую активистку объявили в розыск из-за пацифистской надписи

Находящаяся за границей петербурженка Марина Сергеева, преследуемая по делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК), оказалась в базе розыска МВД, о чем сообщает издание Sota.

Проблемы с правоохранителями у нее и у ее знакомой Елизаветы Савиной начались в июле прошлого года из-за пацифистской надписи, оставленной на доме возле станции метро "Электросила". На активисток составили протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

Спустя некоторое время стало известно, что 25-летняя Сергеева фигурирует уже в уголовном деле: ей вменяют вандализм. Из-за этого она и решила покинуть страну.

В ноябре суд прекратил производство по протоколам Савиной и Сергеевой о хулиганстве.