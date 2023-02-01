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Новости 1 февраля, 18:49

Владельцев собак-проводников не будут штрафовать за неубранные фекалии

фото ЗакС политика Владельцев собак-проводников не будут штрафовать за неубранные фекалии

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" предложили изменить статью о неуборке за животными городского Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект подготовили Валерий Гарнец, Алексей Макаров, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

Согласно проекту закона, штраф за неубранные за животными фекалии увеличивается. Сейчас нижний порог составляет 500 рублей, а должен вырасти до 3 тысяч рублей. Верхний порог увеличивается с 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Также законопроект предполагается освобождения от штрафа владельцев собак-проводников. Если они не убрали фекалии за своими животными, то это не считается составом преступления, сказано в документе. 

Ранее в парламент внесли аналогичный законопроект по увеличению штрафов за неубранные фекалии, но там не было упоминания собак-проводников. При этом, в том документе уточнялись места, в которых надо убирать за своими животными. Данный законопроект пока в ЗакСе не рассматривали. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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