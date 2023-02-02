Жительницу Сочи оштрафовали из-за украинского "приветствия" на корейском языке в статусе в WhatsApp

Центральный райсуд Сочи изучил административное дело местной жительницы, которой инкриминировали демонстрацию нацистской символики в мессенджере WhatsApp (ст. 20.3 КоАП), извещает в четверг, 2 февраля, пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам разбирательства, женщина опубликовала у себя в статусе в WhatsApp фразу на корейском языке, которую правоохранители сочли "установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ". В Telegram-канале Sota сообщили, что речь идёт о распространённой украинской фразе.

Сочинка вину в инкриминируемом правонарушении признала, попросив суд строго её не наказывать ввиду сотрудничества со следствием. Как итог, её оштрафовали на 2 тысячи рублей.