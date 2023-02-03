От процесса Ольги Смирновой отстранили правозащитника Идрисова

В Петербурге Кировский районный суд не позволил юристу Динару Идрисову продолжать защищать активистку Ольгу Смирнову, которую преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), о чем сообщает издание SotaVision.

В обоснование своего решения суд сослался на доверенности, которые у двух свидетелей по делу (Асана Мумджи и Владимира Шипицына) оформлены на Идрисова. Правозащитник, в свою очередь, утверждает, что не представляет их интересы в рамках данного процесса. Тем не менее, Идрисову было заявлено о конфликте интересов, из-за чего его отстранили от участия в процессе.

Под стражей петербургская активистка, архитектор по образованию Ольга Смирнова находится с мая прошлого года. Срок предварительной меры ей ранее продлили до начала лета. Дело на нее завели из-за публикаций пацифистского характера в социальной сети "ВКонтакте".