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Новости 12:12

На мундепа в Архангельской области завели уголовное дело о дискредитации армии

фото ЗакС политика На мундепа в Архангельской области завели уголовное дело о дискредитации армии

Депутат муниципального образования "Город Котлас" в Архангельской области Анатолий Арсеев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), о чем пишет издание Sota. Утром 3 февраля в его квартире провели обыск.

Весной прошлого года на мундепа составили протокол по одноименной административной статье, после чего оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поводом стали реплики в социальной сети "ВКонтакте". Осенью по требованию Генпрокуратуры его аккаунт заблокировали.

Арсеев в своем муниципалитете представляет комиссию по МСУ, правовым вопросам, этике и регламенту.

фото: gsdk.ru


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