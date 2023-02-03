На мундепа в Архангельской области завели уголовное дело о дискредитации армии

Депутат муниципального образования "Город Котлас" в Архангельской области Анатолий Арсеев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), о чем пишет издание Sota. Утром 3 февраля в его квартире провели обыск.

Весной прошлого года на мундепа составили протокол по одноименной административной статье, после чего оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поводом стали реплики в социальной сети "ВКонтакте". Осенью по требованию Генпрокуратуры его аккаунт заблокировали.

Арсеев в своем муниципалитете представляет комиссию по МСУ, правовым вопросам, этике и регламенту.

фото: gsdk.ru