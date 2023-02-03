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Новости 18:08

Полиция не стала прерывать пикет у Гостиного двора в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика Полиция не стала прерывать пикет у Гостиного двора в поддержку политзаключенных

К Гостиному двору в Петербурге 3 февраля вышел активист с плакатом, вставший в одиночный пикет, передает издание Sota. Свою акцию ее единственный участник посвятил судьбе политзаключенных.

На плакате он, в частности, написал имена Алексея Навального, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, карельского историка Юрия Дмитриева, петербургской обвиняемой по делу о фейках про армию Виктории Петровой и "многих других достойных граждан". Последней фразой письменного послания стал слоган "Свобода наступит!".

Свой получасовой пикет активист смог довести до конца, не столкнувшись с препятствиями в виде правооохранительных органов. Прохожие в основной своей массе тоже не имели к нему претензий, за исключением двоих поддерживающих нынешний политический курс граждан.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: MR7


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