Суд заменил наказание эмигрировавшей журналистке DOXA на реальный срок

Суд в Москве изменил наказание для бывшего редактора студенческого журнала DOXA Аллы Гутниковой, которую в прошлом году приговорили к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении несовершеннолетних в политические акции (ч. 2 ст. 151.2 УК).

Заочно Гутниковой в рамках того же дела назначили лишение свободы сроком на два месяца в колонии общего режима. Об этом сообщает DOXA со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова. Сейчас журналистка, объявленная МВД в розыск, находится в Берлине.

Напомним, что вместе с Гутниковой в апреле прошлого года осудили троих ее бывших коллег: Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Владимира Метелкина. Суд счел, что контент их журнала содержал призывы к выходу подростков на несанкционированные акции в поддержку преследуемого государством политика Алексея Навального.

фото: DOXA / Telegram