Патриарх Кирилл запретил в служении священника, помолившегося за "мир", а не за "победу"

Предстоятель РПЦ Кирилл наказал иерея Иоанна Коваля, запретив его в служении, что засвидетельствовано на сайте Московской епархии. Санкция действует до рассмотрения инцидента с его участием Дисциплинарной комиссией при Епархиальном совете Москвы.

Издание Sota уточняет, что Коваль позволил себе изменить текст публичной молитвы. Вместо требовавшихся от него слов "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" священнослужитель произнес "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир".

Действия иерея могли быть квалифицированы как "самочиние".