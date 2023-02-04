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Новости 12:10

Патриарх Кирилл запретил в служении священника, помолившегося за "мир", а не за "победу"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл запретил в служении священника, помолившегося за "мир", а не за "победу"

Предстоятель РПЦ Кирилл наказал иерея Иоанна Коваля, запретив его в служении, что засвидетельствовано на сайте Московской епархии. Санкция действует до рассмотрения инцидента с его участием Дисциплинарной комиссией при Епархиальном совете Москвы.

Издание Sota уточняет, что Коваль позволил себе изменить текст публичной молитвы. Вместо требовавшихся от него слов "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" священнослужитель произнес "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир".

Действия иерея могли быть квалифицированы как "самочиние".


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