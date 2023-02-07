ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:48

Минюст внес "Медузу"* и Фонд Андрея Сахарова** в перечень нежелательных организаций

фото ЗакС политика Минюст внес "Медузу"* и Фонд Андрея Сахарова** в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции сообщило 7 февраля о внесении "Медузы"* и Фонда Андрея Сахарова** в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Как отмечается, включение в список произошло в соответствии с решениями первого заместителя генерального прокурора России.

В конце января Генпрокуратура сообщила о признании "Медузы"* нежелательной организацией, заявив, что деятельность издания угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны. Незадолго до этого нежелательной организацией был признан Фонд Андрея Сахарова**. Комментируя решение, глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев обвинил организацию во вмешательстве в выборы в сентябре 2022 года.

*Минюст внёс "Медузу" в единый реестр иностранных агентов и в перечень нежелательных организаций на территории РФ

**Минюст внес The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова") в перечень нежелательных организаций на территории РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама