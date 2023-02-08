В Госдуме подготовили поправки в закон о дискредитации российской армии

В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработали пакет поправок в законодательство о дискредитации российских военнослужащих, в том числе добровольцев. О проделанной работе сообщил депутат Василий Пискарёв Telegram-канале комитета в среду, 8 февраля.

Коррективы затронут статью 20.3.3 КоАП и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса России. Согласно дополнениям, будет предусмотрена ответственность за публичное распространение недостоверной информации про участников добровольческих формирований.

"Ранее с просьбой найти законодательное решение этого вопроса к председателю Государственной Думы обратился Е.В.Пригожин", – сообщил Пискарёв.

Коррективы к законодательству разработаны с учётом соответствующего поручения спикера федерального парламента Вячеслава Володина. Поправки изучит комитет по госстроительству и законодательству.