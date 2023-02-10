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Новости 18:21

Народный артист РФ Александр Филиппенко по политическим причинам покинул страну

фото ЗакС политика Народный артист РФ Александр Филиппенко по политическим причинам покинул страну

Актер театра и кино Александр Филиппенко, имеющий звание народного артиста РФ, эмигрировал в знак несогласия с российским внешнеполитическим курсом последнего года.

Об этом "Дождю"* рассказала его дочь. Филиппенко в течение прошлого года публично выражал свое неодобрение действий российских военнослужащих на Украине. В конце года с 78-летним артистом не стал продлевать контракт театр Моссовета. Его имя пока еще фигурирует в афишах, хотя в театральных кассах сообщают, что ближайший спектакль с его участием не состоится.

Сейчас Александр Филиппенко находится в Вильнюсе.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в единый реестр иноагентов

фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)


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