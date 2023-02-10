Суд в Архангельске продлил срок домашнего ареста студентке Кривцовой

Приморский суд Архангельской области продлил 10 февраля домашний арест местной студентке Олесе Кривцовой по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает Sota. Мера продлена сроком на месяц, до 12 марта.

В конце 2022 года суд назначил Кривцовой запрет определенных действий, в том числе пользование интернетом и средствами связи, по делу о публикации постов, посвященных спецоперации на Украине и взрыву на Крымском мосту. В начале января суд перевел ее под домашний арест, а спустя неделю Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.

Северный (Арктический) федеральный университет, в котором учится Кривцова, отказал ей в предоставлении академического отпуска. Просьбу об этом передавала мать студентки, апеллируя к невозможности последней покидать квартиру в соответствии с решением суда. В самом вузе заявили, что не имеют планов отчислять учащуюся.