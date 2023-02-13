Родные беспокоятся о состоянии госпитализированного Александра Шестуна

Супруга бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна Юлия пытается понять, как себя чувствует госпитализированный в тюремную больницу муж: ему должны были провести операцию из-за грыжи, полученной после голодовок, передаёт Telegram-канал Sota.

Дело в том, что в понедельник, 13 февраля, в Мособлсуде прошло заседание, на котором политик должен был выступить по видеосвязи. Однако в колонии его не уведомили должным образом, поэтому на заседании он в итоге не появился.

"Была ли операция удачной или нет, и в каком он состоянии, я не знаю. Информацию эту не дают. Я надеялась, что по ВКС его выведут и я что-то узнаю", - рассказала о ситуации Юлия Шестун.

Заседание Мособлсуда было связано с выселением из квартиры родственников бывшего чиновника. Жилья могут лишиться его 86-летняя мама с инвалидностью, жена и четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Из-за неявки Шестуна слушание перенесли на 15 марта.

Напомним, что Александр Шестун был задержан и арестован летом 2018 года и находился под следствием два с половиной года, будучи обвиненным в махинациях с земельными участками в бытность чиновником. Дело против себя он считает политическим заказом: в 2017-2018 годах он пытался бороться с "мусорной мафией", поддерживал уличные протесты против свалок и мусорных полигонов в Подмосковье, открыто выступал против руководства Московской области и имел конфликт с региональными силовиками. В декабре 2020 года ему присудили 15 лет колонии строгого режима.