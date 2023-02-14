Суд в Москве отказал Ирине Шихман* в оспаривании статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал 14 февраля в удовлетворении иска журналистки Ирины Шихман* к Министерству юстиции, пытавшейся оспорить получение статуса иностранного агента. Информация об этом содержится на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении", — говорится в карточке дела на сайте суда. Текст решения будет опубликован позже.

Как передает Sotavision, адвокат журналистки Юлия Трегубова назвала имеющим политический характер решение Минюста о включении ее подзащитной в список иноагентов. Представитель ведомства указал, что основанием для этого стало одно из интервью в Youtube-канале Шихман*,где высказывалось неодобрение в адрес спецоперации на Украине.

Минюст включил Шихман* в реестр иноагентов 18 ноября прошлого года. Одновременно с ней аналогичный статус получили, в частности, политик Михаил Светов**, основатель "Диссернета" Андрей Заякин*** и рэпер Иван Алексеев (Noize MC)****.

*Минюст внес Ирину Шихман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Заякина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Ивана Алексеева в единый реестр иноагентов