Мизулина высказалась за лишение иноагентов российского гражданства

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась в пользу лишения иностранных агентов российского гражданства, сообщила 14 февраля Sota. Заявление прозвучало на пресс-конференции, приуроченной ко Дню безопасного интернета.

"Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов, эта тема обсуждается остро в нашем обществе, — заявила Мизулина. — Полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить, не нарушив положения нашей Конституции".

Также общественница высказалась о возможности отмены авторских прав на произведения, созданные иноагентами, уточнило Daily Storm. "Мы получаем предложения от ряда граждан сделать их [иноагентов. — ЗАКС.Ру] вклад в нашу культуру общественным достоянием. То есть снять, например, ограничения на авторские права", — объявила она.

Речь идет, в частности, о книгах, песнях, кинолентах и прочих видах произведений, созданных иноагентами. Лишение их авторских прав требуется, по мнению Мизулиной, "чтобы можно было этот материал без их разрешения, без их согласия в дальнейшем использовать".

Во вторник суд в Москве отказал журналистке Ирине Шихман* в требовании отменить решение о признании ее иноагентом.

*Минюст внес Ирину Шихман в единый реестр иноагентов

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"