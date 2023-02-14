Депутата Госсовета Коми Воробьева* оштрафовали из-за пацифистского видео

Суд в Коми оштрафовал на 100 тысяч рублей депутата регионального Госсовета Виктора Воробьева*, передает издание Sota. Поводом для наказания послужило видеообращение пацифистского содержания, опубликованное в социальной сети "ВКонтакте" в конце февраля прошлого года.

Поскольку на момент выпуска видеоролика в российском законодательстве еще не было норм о фейках про армию и ее дискредитации, Воробьева* привлекли к ответственности по другой статье. Протокол на него составили по причине "распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации (...), создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка" (ч.9 ст.13.15 КоАП).

Защита депутата настаивала на проведении лингвистической экспертизы его публичных высказываний, но суд в этом отказал.

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов