В суд снова поступил протокол на Резника за дискредитацию армии

В Василеостровский районный суд Петербурга 14 февраля поступили материалы административного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника, обратило внимание ЗАКС.Ру. Протокол составлен по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Материалы дела еще не приняты к производству. Также не назначен судья, который будет рассматривать протокол. Политику может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце декабря в суд уже поступало дело на Резника по этой статье. Тогда поводом для этого стали три репоста из Telegram-каналов Александра Невзорова*, "Медиазоны"** и "Медузы"***. Они были посвящены событиям на Украине. В середине января протоколы были возвращены в полицию для устранения нарушений. Также к ответственности по этой статье хотели привлечь "яблочника" Бориса Вишневского.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков