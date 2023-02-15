Журналистка Пономаренко получила 6 лет колонии по делу о "фейках" про армию

Ленинский суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии по уголовному делу о распространении "фейков" про российскую армию (ст. 207.3 УК), передаёт SOTA. Кроме того, ей запрещено на протяжении пяти лет заниматься профессиональной деятельностью.

Как установило следствие, в своём Telegram-канале журналиста опубликовала недостоверные сведения о событиях в Мариуполе. Недостоверными считаются данные, отличные от версии Минобороны РФ.

За время следствия суд несколько раз изменял журналистке меру пресечения. В конце января фигурантку вновь отправили под стражу. Кроме того, она провела некоторое время в психбольнице.

Задержали Пономаренко в апреле прошлого года в Петербурге.