Венедиктов* не смог оспорить свой статус иноагента

Мосгорсуд признал законным наделение медиаменеджера Алексея Венедиктова* статусом иностранного агента, случившееся прошлой весной.

Как сообщает издание Sota, судебной коллегии для принятия решения понадобилось полминуты, тогда как рассматривать апелляцию начали в отсутствие законного представителя журналиста (юриста Калоя Ахильгова).

Ранее Минюст объяснил внесение экс-главреда "Эха Москвы" в перечень иноагентов получением им денег от организации "Образование 21 век". Последняя выступает учредителем исторического издания "Дилетант" и, по данным чиновников, получала финансирование из-за границы.

После закрытия "Эха" в марте прошлого года Венедиктов* занялся информационно-аналитическим YouTube-каналом "Живой гвоздь". Контент, выпускаемый от его лица и с его участием, продолжает маркироваться "иноагентской" плашкой. В реестре Минюста также числится юрлицо, основанное медиаменеджером.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов