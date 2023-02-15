Суд оставил вологодского правозащитника Винтера под домашним арестом

Череповецкий городской суд продлил срок домашнего ареста правозащитника Грегори Винтера, обвиняемого в распространении "фейков" о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК) до 1 августа 2022 года, передаёт Telegram-канал SOTA.

В то же время судья Елизавета Чистякова позволила ему в рабочих целях пользоваться электронной почтой.

Поводом для уголовного преследования Винтера стали его высказывания о событиях на СВО, произошедших в Буче и Ирпене на Украине. Он высказал отличную от мнения Минобороны РФ точку зрения.

После задержания правозащитника поместили в СИЗО, однако впоследствии смягчили меру пресечения. В изоляторе он жаловался на ухудшение состояния здоровья — Винтер страдает диабетом.