На очередное заседание суда художницу Скочиленко привело рекордное количество конвоиров

Василеостровский райсуд Петербурга начал очередное заседание по уголовному делу художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК). В среду, 15 февраля, гособвинитель должен начать оглашать доказательства вины девушки в тиражировании недостоверной информации о ВС РФ, передаёт SOTA в своём Telegram-канале.

На заседание, как и на прошлое в январе, пришли консулы Швеции, Швейцарии, Германии, Норвегии и Польши.

Самое примечательное, что перед судом в зал Скочиленко заводило рекордное количество конвоиров - восемь. Кроме того, у слушателей забрали паспорта с тем, чтобы проверить, нет ли среди них свидетелей по делу, что является прецедентом.

Ранее суд заслушал показания самой Скочиленко.

Скочиленко инкриминируют распространение недостоверной информации о российской армии из-за её пацифистской акции. В одном из супермаркетов Васильевского острова она подменила ценники на листовки с призывами к миру.