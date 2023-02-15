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Новости 16:48

На очередное заседание суда художницу Скочиленко привело рекордное количество конвоиров

фото ЗакС политика На очередное заседание суда художницу Скочиленко привело рекордное количество конвоиров

Василеостровский райсуд Петербурга начал очередное заседание по уголовному делу художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК). В среду, 15 февраля, гособвинитель должен начать оглашать доказательства вины девушки в тиражировании недостоверной информации о ВС РФ, передаёт SOTA в своём Telegram-канале.

На заседание, как и на прошлое в январе, пришли консулы Швеции, Швейцарии, Германии, Норвегии и Польши.

Самое примечательное, что перед судом в зал Скочиленко заводило рекордное количество конвоиров - восемь. Кроме того, у слушателей забрали паспорта с тем, чтобы проверить, нет ли среди них свидетелей по делу, что является прецедентом.

Ранее суд заслушал показания самой Скочиленко.

Скочиленко инкриминируют распространение недостоверной информации о российской армии из-за её пацифистской акции. В одном из супермаркетов Васильевского острова она подменила ценники на листовки с призывами к миру. 


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