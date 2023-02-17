По делу о "фейках" заочно арестовали вологодского активиста Доможирова

Суд в Вологде заочно арестовал бывшего депутата областного собрания Евгения Доможирова в рамках дела о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает проект "Сетевые свободы". Адвокат Доможирова рассказал, что мера пресечения будет обжалована в областном суде.

Фигуранта преследуют за публикации в его Telegram-канале, датированные прошлым летом. Оппозиционер известен также тем, что работает в издании SotaVision.

Перед Новым годом силовики проводили обыск у пожилой матери активиста. Сам он включен в базу розыска МВД. Всего за прошлый год на него составили целых шесть протоколов о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), что привело к штрафам, превысившим в сумме 200 тысяч рублей. Ни одно из этих взысканий Доможиров, находящийся в Польше, не стал обжаловать.

фото: Domozhiroff / Telegram