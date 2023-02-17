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Новости 17:55

С Владимира Милова* взыскали 400 тысяч рублей по иску Пригожина

фото ЗакС политика С Владимира Милова* взыскали 400 тысяч рублей по иску Пригожина

Суд в Москве постановил взыскать около 400 тысяч рублей с оппозиционного политика Владимира Милова*, ныне проживающего за пределами России. Решение было принято по результатам рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает издание Sota. Сумма представляет собой судебные расходы, на которые Пригожину понадобилось потратиться в ходе рассмотрения выигранного им ранее дела о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск касался также политика Алексея Навального, находящегося в заключении и состоящего в одной команде с Миловым*. Однако от своих претензий к Навальному Пригожин отказался. Его представители на суде комментариев журналистам давать не стали.

Отметим, что за последние четыре года Пригожин регулярно подавал иски к главным сподвижникам Алексея Навального, полагая, что публичные выступления оппозиционеров задевают его честь и деловую репутацию. Как правило, в таких случаях суд занимал сторону близкого к нынешнему политическому руководству РФ предпринимателя.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов


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