Полиция в Хабаровске разгоняет поддерживающих Фургала активистов

Хабаровчане, неравнодушные судьбе экс-губернатора края Сергея Фургала, продолжают выходить на акции в его поддержку. Если ранее силовики не препятствовали проведению мероприятий, то в воскресенье, 19 февраля, решили вмешаться в процесс, передаёт SOTAvision в своём Telegram-канале.

При этом, как утверждают активисты, выходить на пикеты им не запрещено.

"Нам одиночные пикеты разрешены, и не надо кричать нам "Разойдитесь". Мы выполняем все инструкции", — поделилась одна из протестующих. При этом женщину во второй раз оштрафовали якобы за "выражение мнения" на 11 тысяч рублей. Другая активистка отделалась предупреждением, что ей может грозить ответственность по "протестной" статье 20.2 КоАП.

Невзирая на давление со стороны правоохранителей, неравнодушные хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку бывшего краевого главы.

Напомним, 10 февраля Люберецкий городской суд Подмосковья огласил приговор Сергею Фургалу по делу об организации заказных убийств (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив ему 22 года колонии строгого режима.