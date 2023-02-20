В Петербурге простились с пожарными, погибшими в зоне СВО

В петербургской пожарной части № 21 прошла траурная церемония прощания с Андреем (Арни, Огнеборцем) Раховым и Андреем Ковалишиным, которые погибли в зоне военной спецоперации, передаёт "Фонтанка". Проводить мужчин в последний путь пришли не меньше ста человек.

Погибшие работали в обозначенной пожарной части и были друзьями. Они также состояли в фанатском движении "Зенита" в фирме Music Hall. Помимо своей основной деятельности, Рахов, более известный по прозвищу Арни, был блогером, писал и читал рэп.

На церемонии побывал также представитель комитета по вопросам законности Смольного, выразивший свои соболезнования друзьям и родственникам погибших. "Но судьба-злодейка — они погибли при выполнении задания", - сказал он.

Замкомандира батальона, где проходил службу Рахов, рассказал, что тот многое сделал для того, чтобы "пропавшие" бойцы могли выходить на связь со своими родственниками. Родственникам Ковалишина он пообещал помочь с документами и выплатами, так как на момент смерти он не был официально зачислен в батальон.

На Серафимовское кладбище мужчин увезли под звуки пожарных сирен.