Maersk объявила о продаже логистических площадок в Петербурге и Новороссийске

Датская транспортная компания Maersk известила 20 февраля о продаже имевшихся у нее логистических площадок в России, одна из которых располагалась в Петербурге, а вторая — в Новороссийске. Покупателем выступила компания IG Finance Development Limited, говорится в сообщении Maersk.

Сделка была завершена 17 февраля. Ее заключение состоялось во исполнение ранее принятого транспортной компанией решения об уходе из России.

В сообщении Maersk говорится о том, что на двух площадках осталось в общей сложности 50 сотрудников. Им "будет предложено трудоустройство в рамках новой структуры", говорится в релизе.

Сделка получила необходимые разрешения от регулирующих органов России и Евросоюза. После приобретения объектов IG Finance Development Limited заключила договоры с импортером Arosa (АРОСА) на управление ими.

Ранее стало известно о намерении шведской Ingka Group продать принадлежащие ей в России торговые центры "Мега" и магазины IKEA.

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