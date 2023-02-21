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Суд отклонил апелляционную жалобу Навального о незаконном помещении в ШИЗО за отказ держать руки за спиной

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляционную жалобу Навального о незаконном помещении в ШИЗО за отказ держать руки за спиной

Судебная коллегия Владимирского областного суда сочла законным решение суда первой инстанции от 26 октября 2022 года, вынесенного по жалобе оппозиционера Алексея Навального, передаёт SOTA.

В своём иске политик отмечал, что 23 августа его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 5 суток произвольно и избирательно. Нарушение заключалось в том, что Навальный не убрал руки за спину по первому требованию тюремщика. Также политик считает, что ему намеренно губят здоровье, помещая в ШИЗО, где нет нормальной циркуляции воздуха. Наконец Навальный уверен, что решение Ковровского горсуда, отклонившего его иск, не соответствует обстоятельствам дела и нарушает нормы международного права.

Отметим также, что за 8 месяцев нахождения в колонии строгого режима в ИК-6 Мелехово Навальный получил право на два длительных свидания, однако ему не дали ни одного из-за систематического пребывания в ШИЗО — только один звонок и одну передачу.

Напомним, что не так давно Навальному, включённому в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ужесточили условия пребывания в колонии. Его перевели в ПКТ


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