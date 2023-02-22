В Москве 18-летнего активиста отправили в СИЗО по делу о "фейках"

Суд в Москве арестовал на два месяца 18-летнего активиста Максима Лыпканя в рамках дела о фейках про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), о чем сообщает издание Sota. Силовики усматривают в его действиях мотив политической ненависти, что считается отягчающим обстоятельством.

Дело завели из-за интервью с Лыпканем, вышедшего на "Радио Свобода"* на минувших выходных. По версии следствия, в разговоре с журналистами он распространил заведомо ложные сведения о Вооруженных силах РФ. Известно также, что арестант планировал несанкционированную акцию к годовщине начала военной спецоперации на Украине.

Сторона защиты настаивала на закрытии от журналистов и слушателей заседания по мере пресечения из-за психических нарушений, диагностированных у фигуранта, однако ей было отказано.

Накануне рано утром в доме у Лыпканя, как он сам рассказал в своем Telegram-канале, выпилили дверь для проведения обыска. Следственные действия велись и с отцом молодого человека. Семье помогал адвокат Алан Качмазов. В общей сложности активисту грозит до десяти лет заключения.

*Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов