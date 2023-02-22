Владимира Кара-Мурзу* наказали водворением в карцер

Администрация столичного следственного изолятора №5 ("Водник") поместила на четверо суток в карцер оппозиционера Владимира Кара-Мурзу*, которого преследуют сразу по трем уголовным статьям. Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Представители ФСИН объяснили дисциплинарное взыскание нахождением политика на шконке в неположенный час, что в пенитенциарном учреждении считается нарушением правил внутреннего распорядка (ПВР). Прохоров утверждает, что в дневное время присаживаться на спальное место позволяют себе все заключенные, однако претензии возникли только к его подзащитному.

"Причем нарушение ПВР ему оформили задним числом. Мы видим в этом только давление перед предстоящим судебным процессом по существу, а также реакцию на наши успешные жалобы, когда Кара-Мурзе* запрещали передавать документы международно-правового характера", - считает юрист.

Дела против Кара-Мурзы, арестованного в апреле прошлого года, объединены в одно производство: ему инкриминируют фейки об армии (ст. 207.3 УК), осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) и государственную измену (ст. 275 УК)

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов