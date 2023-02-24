Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывести войска из Украины

Подавляющее большинство стран, входящих в Генеральную ассамблею ООН, одобрили предложенную Киевом резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине".

За проголосовало 141 государство, воздержались 32, и 7, включая РФ, проголосовали против. На стороне России оказались Белоруссия, Мали, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Сирия.

В документе звучит призыв к удвоению дипломатических усилий по достижению мира на Украине, а также провозглашается незыблемость международно признанных границ Украины. В ходе обсуждения и голосования, как отметило РИА "Новости", были отклонены две поправки белорусской стороны, предложившей, в частности, отказаться от вывода российских войск.

Резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер.