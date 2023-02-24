Находящийся под следствием бизнесмен Скурихин провел пикет к годовщине спецоперации

В поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области местный оппозиционный активист Дмитрий Скурихин устроил одиночный пикет с плакатом, текст которого представляет собой обращение к Украине. Демонстрант держал плакат, стоя на коленях в снегу. Акция прошла возле магазина, которым он владеет, в первую годовщину начала военной спецоперации. Ее осветило издание Sota.

Магазин примечателен тем, что исписан пацифистскими лозунгами и названиями украинских городов. Именно оформление торговой точки привело минувшей осенью к возбуждению против предпринимателя уголовного дела по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

Бизнесмен находится под запретом определенных действий. Зимой его сельский дом обыскивали еще один раз.

фото: соцсети Дмитрия Скурихина