Режиссёра Всеволода Лисовского задержали после 15-суточного административного ареста

Режиссера "Театра переходного периода" Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприёмника, где он отбывал 15-суточный административный арест по статье о неповиновению требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), передаёт "Дождь"*.

По словам дочери Лисовского Евы, отец сейчас находится в отделении полиции Центра временного содержания иностранных граждан в посёлке Сахарово. Ему вновь вменяют статью 19.3.

"Пока что говорят, что неповиновение заключалось в том, что он отказался сесть в полицейскую машину (а зачем садиться в полицейскую машину, если его уже „отпустили" из спецприемника?), но документы, связанные с этим арестом, адвокату не показали", — поделилась Ева Лисовская.

По данным девушки, заседание суда должно пройти в понедельник, 27 февраля.

Лисовского задержали 10 февраля. Подруга режиссера Татьяна Лазарева** сообщала, что возле одной из станций столичного метро к мужчине подошли трое полицейских, скрутили его, после чего доставили в отдел полиции.

В тот же день силовики задержали актера театра Ивана Анисимова.

*Минюст РФ внёс "Дождь" в единый реестр иноагентов

**Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов