Дело Дмитрия Глуховского* о "фейках" поступило в суд

Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы материалы уголовного дела против писателя Дмитрия Глуховского*, которого заочно обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. "в" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Отягчающим обстоятельством для литератора стал мотив политической ненависти, которым, с точки зрения силовиков, он руководствовался при написании пацифистских постов в социальных сетях.

Российское имущество эмигрировавшего писателя арестовано. Ему грозит до десяти лет колонии. В июне прошлого года его объявили в розыск, а в октябре объявили иностранным агентом. Книги Глуховского*, как того требует новейшее законодательство об иноагентах, с конца прошлого года продаются в непрозрачной упаковке с пометкой "18+".

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов